İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu (2)

GÖZALTI SAYISI 170 OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 62 ilde başlattığı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 238 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şuana kadar yakalanan şüpheli sayısının 170 olduğu açıklandı. Yakalanan şüpheliler arasında 5'i emekli 1'i ise meslekten ihraç edilen albay ile 3 muvazzaf yarbayın bulunduğu, büyük çoğunluğunun ise astsubay olduğu öğrenildi.

Davut CAN/ İZMİR,