İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu (2) - Son Dakika

İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu (2)

İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu (2)
Son Güncelleme: 19.01.2021 13:27

GÖZALTI SAYISI 170 OLDUFetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 62 ilde başlattığı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 238 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 170 OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 62 ilde başlattığı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 238 şüphelinin yakalanmasına  yönelik çalışmalar sürüyor. Şuana kadar yakalanan şüpheli sayısının 170 olduğu açıklandı. Yakalanan şüpheliler arasında 5'i emekli 1'i ise meslekten ihraç edilen albay ile 3 muvazzaf yarbayın bulunduğu, büyük çoğunluğunun ise astsubay olduğu öğrenildi.

Davut CAN/ İZMİR,


Kaynak: DHA

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir merkezli 62 ilde FETÖ operasyonu (2) - Son Dakika
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