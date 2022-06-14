İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı , FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki yapılanmasında örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat kullandıkları, itirafçı beyanlarında örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilgilendikleri tespit edilen, Bank Asya 'da hesapları bulunan, kamu, özel sektörde farkı meslek ve iş kollarında faaliyet gösteren 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

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