Son Dakika Haberleri: İzmir Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu

İzmir Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu

44 dakika önce

İzmir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
İzmir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları ileri sürülen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçleri, bu sabah İzmir merkez olmak üzere Konya, Bitlis, Kars, Antalya, İstanbul, Ankara ve Mardin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:12 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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