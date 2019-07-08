Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
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İzmir merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

49 dakika önce

- Aliağa Emniyet Müdürlüğü'nden detay Şüphelilerin görüntüleri İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın açıklaması İZMİR - İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği iddia edilen 55 kişi yakalandı.

- Aliağa Emniyet Müdürlüğü'nden detay
Şüphelilerin görüntüleri
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın açıklaması İZMİR - İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği iddia edilen 55 kişi yakalandı.
İzmir merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:58 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Hüseyin Aşkın, İzmir, Güncel
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