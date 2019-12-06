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İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına...
6 saat önce
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:56 Kaynak: AA
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı
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