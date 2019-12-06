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Son Dakika Güncel İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon - Son Dakika

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon

6 saat önce

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon, System.String[]

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan firari örgüt mensuplarının, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "temiz" olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan hücre evlerinde barındıkları ve örgütsel eylemlere bu evlerde devam ettikleri belirlendi.

Bu kapsamda, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, araştırma görevlisi, esnaf, dershane, yurt çalışanı ve muhasebeci gibi çeşitli meslek gruplarından hakkında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir başta olmak üzere Mardin, Ankara, Antalya, Manisa, Muğla, Kütahya, Artvin ve Konya'da 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.


Bu arada, hücre evlerinde örgüt üyesi olmak suçundan aranan 12 şüpheli ile örgütün şifreli gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 3 kişi daha yakalandı.


Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise, 452 bin 800 lira, 11 bin 850 euro, 223 bin 850 dolar, 55 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, 20 taşınabilir wifi, 4 sahte kimlik, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 120 mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:08 Kaynak: AA
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