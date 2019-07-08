Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 9 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu, 55 gözaltı
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İzmir merkezli 9 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu, 55 gözaltı

1 saat önce

İZMİR merkezli olarak 9 ilde göçmen kaçaklığı yapan üç ayrı gruba yönelik yapılan operasyonda, 55 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 9 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu, 55 gözaltı, System.String[]
İZMİR merkezli olarak 9 ilde göçmen kaçaklığı yapan üç ayrı gruba yönelik yapılan operasyonda, 55 kişi gözaltına alındı. Zanlıların göçmenlerin doğu illerinden teslim alınmasından, deniz yoluyla kaçmalarına kadar tüm ayrıntıları organize ettikleri öğrenildi.
Göçmen kaçakçılığına yönelik bir süredir yürütülen çalışmalar sonrasında 704 mülteci yakalandı. Bu kişilerle birlikte ise 10 deniz aracı, 10 lastik bot, 672 de can yeleği ele geçirildi. Mültecilerin deniz yoluyla Yunan adalarına geçmelerine yardım ettikleri tespit edilen 13 kişi de tutuklandı. Mültecilerin ve tutuklanan insan tacirlerinin verdiği bilgiler ile bağlantıların araştırılmasından sonra göçmen kaçaklığı yapan üç ayrı suç örgütü saptandı. İsimleri belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik İzmir merkezli olarak Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Şanlıurfa, Kocaeli de operasyon yapıldı. İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda 55 kişi gözaltına alındı. 26 kişinin ise halen arandığı ifade edildi. Zanlıların göçmenlerin doğu illerinden teslim alınmasından deniz yoluyla kaçmalarına kadar tüm ayrıntıları organize ettikleri öğrenildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:13 Kaynak: DHA
İzmir, Güncel
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