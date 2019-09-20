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İzmir merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu

8 dakika önce

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan muvazzaf astsubay, polis ve meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İzmir merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu, System.String[]

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan muvazzaf astsubay, polis ve meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde düzenlenen operasyonla yakalanan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlılarından Hava Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf astsubay R.A, polis memuru Ö.Ö, meslekten ihraç edilen ikinci sınıf emniyet müdürü İ.S, ilişiği kesilen askeri öğrenciler H.U ve A.İ ile Y.L. tutuklandı.

Diğer 7 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 firari zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

17 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün mahrem yapılanması ve "ankesör" soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Van ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:46 Kaynak: AA
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