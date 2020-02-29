İzmir merkezli büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu: 26 tutuklama kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu: 26 tutuklama kararı - Son Dakika

İzmir merkezli büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu: 26 tutuklama kararı

6 saat önce

Göçmen kaçakçılığına yönelik İzmir merkezli 12 ilde büyük bir operasyon gerçekleştirilirken, Ege kıyısında ölüme yolculukta hayatını kaybeden Aylan bebeğin ismi verilen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 60 kişi geçtiğimiz salı günü gözaltına alınmıştı.

İzmir merkezli büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu: 26 tutuklama kararı, System.String[]

Göçmen kaçakçılığına yönelik İzmir merkezli 12 ilde büyük bir operasyon gerçekleştirilirken, Ege kıyısında ölüme yolculukta hayatını kaybeden Aylan bebeğin ismi verilen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 60 kişi geçtiğimiz salı günü gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 52 şüphelinden 26'sı tutuklandı.


Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube ekipleri görevlilerince yürütülen "Aylan Bebek" operasyonu ile göçmen kaçakçılarına büyük bir darbe vuruldu.


Edinilen bilgiye göre İzmir polisi, yasa dışı geçişlere aracılık ettiği belirlenen bir şebekeyi takibe aldı. İzmir merkezli İstanbul, Muğla, Balıkesir, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Malatya ve Trabzon olmak üzere 12 ilde 104 şüpheli şahsı yakalamaya yönelik geçtiğimiz salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 kişi gözaltına alınmıştı.


Operasyonda toplam 48 kişi tutuklandı


Emniyetteki işlemlerinin ardından 60 şüphelinden 52'si adliyeye sevk edildi. 8 kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken, adli makamlarca işlemleri tamamlanan 52 şüphelinden 26'sı tutuklandı. 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önceki ara yakalamalar ile birlikte 81 kişi hakkında işlem yapılmış olunurken toplam da 48 şüpheli ise tutuklandı.


Öte yandan, haklarında yakalama kararı olan diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
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