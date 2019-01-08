Son Dakika Haberleri: İzmir Merkezli Bylock Operasyonu

İzmir Merkezli Bylock Operasyonu

1 saat önce

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

İzmir Merkezli Bylock Operasyonu, System.String[]
İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir merkez ile Manisa, Tokat ve Çorum'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.


Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:22 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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