İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi tutuklandı

30.05.2022 09:52
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 3 ilde telefonla dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir merkezli 3 ilde telefonla dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları ve kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıkları kişileri, banka hesap bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir, Şanlıurfa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin, 17 nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonları, hazır konuşma metinleri ve mağdurlara ait bilgiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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