İzmir merkezli, FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanması operasyonu - Son Dakika
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İzmir merkezli, FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanması operasyonu

6 saat önce

İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 45 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir merkezli, FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanması operasyonu, System.String[]

İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 45 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 15'i emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Adem D, Ahmet A.B, Celal I, Ercan E, Fatih K, Hasan Y, Hasbi Y, Hikmet Ç, Kayhan K, Mesut K, Mustafa E, Mustafa T, Rüştü Y, Tacettin G. ve Taner A. tutuklandı

Diğer 15 şüpheliden bir kısmı etkin pişmanlık kapsamında, bir kısmı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmir merkezli 5 ilde 4 Şubat'ta, FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalanmıştı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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