İzmir merkezli FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonun zanlıları adliyeye sevk... - Son Dakika

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 99 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünce 43 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 139 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Zanlıların ifadeleri savcılık tarafından Emniyet Müdürlüğü'nde alındı.

Zanlılardan 99'u sağlık kontrolünün ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 39'u etkin pişmanlık, biri değişen delil durumu nedeniyle serbest bırakıldı, 2 şüpheli hakkında ise daha önce işlem yapıldığı öğrenildi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf 157 şüpheli hakkında 18 Şubat'ta gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin 31'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126'sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101'inin halen aktif çalıştığı öğrenilmişti.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden Hava Astsubay E.M'nin de 2014 ile 2016 yılları arasında, ihraç Hava Tümgeneral Ahmet Cural'ın emir astsubaylığını yaptığı, diğer şüphelilerden İ.E, C.Ç, G.İ. ve S.B'nin de bazı generallerin emir astsubaylıklarını yaptıkları belirtilmişti.