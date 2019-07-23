İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 39 gözaltı (2)
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GÖZALTI SAYISI 39 OLDUİzmir merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı sayısı 39'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
GÖZALTI SAYISI 39 OLDU
İzmir merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Operasyon kapsamında 8 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.
Mehmet CANDAN/ İZMİR,
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