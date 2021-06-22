İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 132 gözaltı kararı (1) - Son Dakika

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İzmir merkezli 40 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda İzmir merkezli 40 ilde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.