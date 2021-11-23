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İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 şüpheli yakalandı

23.11.2021 09:53
İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 112 şüpheliden 76'sı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 112 şüpheliden 76'sı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucunda, 15'i muvazzaf ve 32'si eski asker, 65'i 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilişikleri kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 112 şüpheli için yakalama kararı verildi.

Şüpheli askerlerden 4'ünün Deniz Kuvvetleri, 5'inin Kara Kuvvetleri, 37'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1'inin de Jandarma Genel Komutanlığına mensup oldukları belirlendi.

Şüpheliler hakkında, "Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı", "örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi", "askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama kullanma" gibi deliller bulunduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, İzmir ve 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 6'sının albay, 1'nin binbaşı, 8'inin üsteğmen ve 1'inin de teğmen rütbesinde bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

Öte yandan, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında, 19 Kasım 2019'dan bugüne dek düzenlenen 22 operasyonda 3 bin 338 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, gözaltına alınan şüphelilerden 1481'inin tutuklandığı, 474 şüphelinin "faydalı itirafçı olduğu" için kolluk biriminden serbest kaldığı bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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