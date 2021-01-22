- İzmir merkezli FETÖ operasyonda 40 tutuklama daha - Son Dakika

- İzmir merkezli FETÖ operasyonda 40 tutuklama daha

22.01.2021 14:08

- İzmir merkezli FETÖ operasyonda 40 tutuklama daha İzmir merkezli 62 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 198 şüpheliden 40'ı daha tutuklandı.

- İzmir merkezli FETÖ operasyonda 40 tutuklama daha

İZMİR - İzmir merkezli 62 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 198 şüpheliden 40'ı daha tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların, örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçtiğini tespit etmiş ve İzmir merkezli 62 ilde operasyonun talimatını vermişti. 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği soruşturma kapsamında, şu ana kadar 198 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 7'si hakkında daha önce aynı konuda soruşturma bulunduğu, şüpheli olarak aranan bir kişinin de öldüğü öğrenildi.

25 şüpheli önceden tutuklanmıştı

Operasyonda gözaltına alınan 198 kişiden 42'si emniyetteki işlemlerinin ardından 2 gün önce adliyeye sevk edilmiş, adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 25'i tutuklanırken 17 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı

40 şüpheli daha tutuklandı

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 76 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 40'ı tutuklanırken 36 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 62 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.

- İzmir merkezli FETÖ operasyonda 40 tutuklama daha
- İzmir merkezli FETÖ operasyonda 40 tutuklama daha
- İzmir merkezli FETÖ operasyonda 40 tutuklama daha
- İzmir merkezli FETÖ operasyonda 40 tutuklama daha

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Örgütü, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - İzmir merkezli FETÖ operasyonda 40 tutuklama daha - Son Dakika


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