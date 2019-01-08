Son Dakika Haberleri: İzmir Merkezli Fetö Operasyonları: 35 Gözaltı

İzmir Merkezli Fetö Operasyonları: 35 Gözaltı

1 saat önce

İzmir merkezli olarak sabah erken saatlerde FETÖ mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerinde olduğu toplam 35 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Merkezli Fetö Operasyonları: 35 Gözaltı, System.String[]
İzmir merkezli olarak sabah erken saatlerde FETÖ mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerinde olduğu toplam 35 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 16 ildeki operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 29 şahıs gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen, halen görevde olan 2'si yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 17'si astsubay, 1'i polis memuru ve mesleklerinden ihraç edilen 2'si üsteğmen, 5'i astsubay, 1'i askeri öğrenci, 1'i emekli astsubay olmak üzere 32 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ekipler, sabah erken saatlerde İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Kayseri, Afyonkarahisar, Manisa, Batman, Iğdır ve Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 29 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin çoğunluğunun Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptıkları ifade edilirken adreslerinde bulunmayan zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ByLock operasyonunda 6 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir merkez ile Manisa, Tokat ve Çorum'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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