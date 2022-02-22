İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında 38 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında 38 kişi yakalandı

22.02.2022 15:11

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanması ile hücre evlerine yönelik iki ayrı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanması ile hücre evlerine yönelik iki ayrı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 51 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Bu süreçte İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, koordineli çalışma yürüttü. Bu sabah İzmir, İstanbul, Antalya ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik ilk operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

İzmir'de ikamet eden B.Ç'nin evindeki aramada 699 bin 760 lira, 111 bin 573 dolar ve 450 avro ele geçirildi. Şüpheli B.Ç'nin, örgütün kapatılan dershanelerinde muhasebecilik yaptığı öğrenildi.

Diğer zanlıların adreslerinde ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt adına faaliyetlerine devam ettikleri, halka açık yerlerde ya da örgüt mensubu olmayan kişiler adına kayıtlı konutlarda buluşarak toplantılar gerçekleştirdikleri, esnaf ve üyelerinden "himmet" adı altında para topladıkları ve bu paraları örgütün öğrenci evlerinde kullandıkları belirtildi.

Ayrıca İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda ise 17 zanlı gözaltına alındı.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında 38 kişi yakalandı - Son Dakika


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