Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 yakalama kararı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 yakalama kararı - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 yakalama kararı

6 saat önce

İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 yakalama kararı, System.String[]

İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.


Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanan 11 kişi daha tespit edildi. İzmir ve İstanbul'da Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
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