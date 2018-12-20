İzmir Merkezli Fetö Operasyonu
3 saat önce
İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 15 şüpheli yakalandı.
İzmir
merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 15 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 16 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
İzmir, Ankara
, Antalya
, İstanbul
ve Sivas
'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir üsteğmen ve 3 astsubay ile 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bazı zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:12 Kaynak: AA
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