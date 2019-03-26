İzmir Merkezli Fetö Operasyonu
1 saat önce
İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen 11 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İzmir
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen 11 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı iddia edilen, aralarında Aydın
Barosuna kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 11 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Manisa
, Uşak
, Çorum
, Eskişehir
ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:14 Kaynak: AA
A Milli Takımımız, Moldova'yı 4-0 Mağlup Etti
AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekçi: İçkili Mekanları Tartışmak Yobazlıktır!
İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları