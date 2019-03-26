Son Dakika Haberleri: İzmir Merkezli Fetö Operasyonu

İzmir Merkezli Fetö Operasyonu

42 dakika önce

İzmir merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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İzmir merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı iddia edilen aralarında Aydın Barosuna kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 11 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Manisa, Uşak, Çorum, Eskişehir ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:49 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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