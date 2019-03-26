İzmir Merkezli Fetö Operasyonu
42 dakika önce
İzmir merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İzmir
merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı iddia edilen aralarında Aydın
Barosuna kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 11 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Manisa
, Uşak
, Çorum
, Eskişehir
ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:49 Kaynak: İHA
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