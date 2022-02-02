Son dakika haberleri... İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 12 kişi hakkında gözaltı kararı (2)- Yeniden - Son Dakika

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ile iltisaklı olan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilere yönelik İzmir ve İstanbul'da operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bank Asya hesaplarındaki artış, haklarındaki ifadeler, sendika üyeliği, şüpheli SGK kayıtlarından FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları belirlenen ve şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen 1'i İstanbul'da, 12 şüpheli için gözaltı kararı verdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bugün 12 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği bildirildi.