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Son dakika haberleri... İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 12 kişi hakkında gözaltı kararı (2)- Yeniden - Son Dakika

Son dakika haberleri... İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 12 kişi hakkında gözaltı kararı (2)- Yeniden

02.02.2022 11:06
Son dakika haberleri... İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 12 kişi hakkında gözaltı kararı (2)- Yeniden

Son dakika haberine göre İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ile iltisaklı olan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ile iltisaklı olan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilere yönelik İzmir ve İstanbul'da operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bank Asya hesaplarındaki artış, haklarındaki ifadeler, sendika üyeliği, şüpheli SGK kayıtlarından FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları belirlenen ve şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen 1'i İstanbul'da, 12 şüpheli için gözaltı kararı verdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bugün 12 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği bildirildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözaltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 12 kişi hakkında gözaltı kararı (2)- Yeniden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 12 kişi hakkında gözaltı kararı (2)- Yeniden - Son Dakika
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