Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 133 kişi hakkında gözaltı kararı
Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 133 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 133 kişi hakkında gözaltı kararı

6 saat önce

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasında yer aldığı belirtilen 82'si muvazzaf, 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 133 kişi hakkında gözaltı kararı, System.String[]

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasında yer aldığı belirtilen 82'si muvazzaf, 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 44 ilde operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 133 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 44 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin, örgütün 'mahrem imamları' tarafından ankesör ya da büfe telefonlarından arandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüpheliler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı, 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay, 2 yarbay ve 3 yüzbaşının bulunduğu bildirildi.

Operasyonun devam ettiği, adreslerde aramaların sürdüğü bildirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, petrol için Kamışlı'nın doğusundaki yeni bir askeri üste konuşlandı
Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı Oğlu tarafından 11 kez bıçaklanan kadın çalıştığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 14:53:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 133 kişi hakkında gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]