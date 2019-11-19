İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 133 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasında yer aldığı belirtilen 82'si muvazzaf, 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 44 ilde operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 133 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 44 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin, örgütün 'mahrem imamları' tarafından ankesör ya da büfe telefonlarından arandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüpheliler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı, 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay, 2 yarbay ve 3 yüzbaşının bulunduğu bildirildi.

Operasyonun devam ettiği, adreslerde aramaların sürdüğü bildirildi.

HABER: İZMİR