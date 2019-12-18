İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

7 saat önce

İZMİR merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı, System.String[]

İZMİR merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, bu sabah FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlattı. İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında 2'si ihraç komiser yardımcısı, 4'ü ihraç polis memuru, 1'i aktif polis memuru, 1'i ihraç ebe, 2'si öğretmen, 1'i dershane müdürü, 2'si teknisyen, 5'i de diğer mesleklerden olan 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı
İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Urla Belediye Başkanı'ndan veda paylaşımı Kadınlar, Kaz Dağları'ndaki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi Kıbrıs uçağında bomba tehdidi ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
15:45 Üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti - TOKAT - Son Dakika
15:44 Yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı-3(AKTÜEL) - Son Dakika
15:44 Afyonkarahisar cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika
15:44 Ankara yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı-3 - Son Dakika
15:43 Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, temsili olarak canlandırıldı - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 15:46:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]