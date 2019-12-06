Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 gözaltı (2) - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 gözaltı (2)

6 saat önce

İŞ İNSANI DA GÖZALTINDAİzmir merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheli arasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlamasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı olan iş insanı Sabri K.'nin de bulunduğu öğrenildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 gözaltı (2), System.String[]

İŞ İNSANI DA GÖZALTINDA

İzmir merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheli arasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlamasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı olan iş insanı Sabri K.'nin de bulunduğu öğrenildi. Elektronik ürün, beyaz eşya, motosiklet ile küçük ev ve mutfak eşyalarının satıldığı ünlü şirketin eski sahibi olan Sabri K.'nin, örgütün 'Bornova mütevellisi' içinde olduğu, FETÖ/PDY'nin ABD'de bulunan ve dernek ile okul adı altında faaliyet gösteren kuruluşlarına 2014'te 280 bin dolarlık para transferinde bulunduğu bildirildi.Ayrıca FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in, örgütün üyelerine, kapatılan Bank Asya'ya para yatırma talimatı vermesinin ardından Sabri K.'nin Bank Asya'daki hesabını 1 milyon TL'ye yükselttiği, örgüt ile ilişkili olan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) çatısı altında faaliyet gösteren derneklere üye olduğu ortaya çıktı. Sabri K.'nin, örgüte yılda 4 milyon TL para aktardığı da tanıkların beyanlarıyla tespit edildi.

Davut CAN/İZMİR,


Sabah, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:16 Kaynak: DHA
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