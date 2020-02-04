İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı

6 saat önce

İZMİR merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında esnaf ve iş insanlarının bulunduğu 54 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı, System.String[]

İZMİR merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında esnaf ve iş insanlarının bulunduğu 54 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. Örgütün esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 43'ü örgütün sözde mütevellisi olduklarına dair ifadeler bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında aleyhlerinde ihbar, beyan, örgüte ait bankada hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunduğu belirtildi. İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli'de şüphelilerin yakalanması için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sürüyor.

İZMİR,


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:24 Kaynak: DHA
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