İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı (2)

6 saat önce

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAİzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 54 şüpheliden 39'u yakalandı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı (2), System.String[]

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 54 şüpheliden 39'u yakalandı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 11 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
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