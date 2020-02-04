İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı (2)
6 saat önce
39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAİzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 54 şüpheliden 39'u yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 54 şüpheliden 39'u yakalandı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 11 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
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