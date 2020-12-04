İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı

04.12.2020 08:49
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı, System.String[]

İZMİR merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 66 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İZMİR merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 66 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

? İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, faaliyetlerini sürdüren örgüt üyelerinin yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün verdiği talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edildi. Aralarında Türkiye imamı M.Ö.'nün damadı M.B. ile, Karşıyaka ve Hatay il imamları, TSK ve Emniyet mahrem imamları, eğitim danışmanları, büyük bölge talebe mesulleri, büyük-küçük bölgeciler, mütevelliler, ihraç TSK ve Emniyet mensuplarının da bulunduğu şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde başlatılan operasyonla birçok ilde 66 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 sahte kimlik, 16 bin 600 dolar, 3 bin 700 euro, 90 bin TL, 9 ata altın ve dijital materyaller ele geçirildi.


İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı - Son Dakika


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