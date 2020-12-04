İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı (2) - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 66 gözaltı (2)
04.12.2020 14:35
YUNANİSTAN'A KAÇACAKLARMIŞİzmir merkezli 66 kişinin gözaltına alındığı FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, şüpheliler arasında örgütün sözde Türkiye imamı firari Mehmet Özcan'ın yeğeni Muhammet Bozkurt'un da yer aldığı bildirildi.
YUNANİSTAN'A KAÇACAKLARMIŞ
İzmir merkezli 66 kişinin gözaltına alındığı FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, şüpheliler arasında örgütün sözde Türkiye imamı firari Mehmet Özcan'ın yeğeni Muhammet Bozkurt'un da yer aldığı bildirildi. Sahte kimliklerle dışarıya çıktığı belirlenen Bozkurt'un, yakalandığı evin dikkat çekmemek ve tanınmamak için özellikle mütevazı seçildiği belirtildi. Bozkurt'un hem de gözaltındaki diğer birçok şüphelinin planları da ortaya çıktı. Bozkurt ve beraberindekilerin, ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen paralarla ve düzenledikleri sahte kimliklerle yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma planları yaptıkları iddia edildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Tolga TAHÇI/İZMİR,
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