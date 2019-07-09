Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonu, muvazzaf askerler de gözaltında
Son Dakika Güncel Haber

İzmir merkezli FETÖ operasyonu, muvazzaf askerler de gözaltında

1 saat önce

İZMİR merkezli 20 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 35 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu, muvazzaf askerler de gözaltında, System.String[]
İZMİR merkezli 20 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 35 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Örgüt üyelerinin gözaltına alınması için operasyonların devam ettiği açıklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ yapılanmasına yönelik bir süredir sürdürülen soruşturmada, kripto örgüt üyelerinin isimleri tek tek tespit edildi. Soruşturma sonrasında 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mahrem imamlarla büfe ya da ankesörlü telefonlardan görüşme yapan şüphelilerden 20 muvazzaf arasında 2 üsteğmen, 2 teğmen, 16 astsubay, 5 eski asker arasında ise 1 yarbay,  2 üsteğmen, 1 pilot yüzbaşı ile 1 astsubayın bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 10'unun da sivil oldukları, örgütün şifreli haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı ve askerlerle irtibatlı oldukları ifade edildi. İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Muğla, Amasya, Kocaeli, Adana, Batman, Çanakkale, Malatya, Diyarbakır, Konya, Kırşehir, Mersin, Manisa, Tekirdağ ve Denizli'de yaptıkları eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltılar için operasyonun devam ettiği açıklandı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:45 Kaynak: DHA
İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'den tutuklanan İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı Sevgiliyken yüzünü parçalayan adamla evlenen Tuğçe, "Artık korkmayacağım" deyip ilk adımı attı İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 11:14:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonu, muvazzaf askerler de gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]