İzmir merkezli FETÖ operasyonu, muvazzaf askerler de gözaltında
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İZMİR merkezli 20 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 35 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:45 Kaynak: DHA
İZMİR merkezli 20 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 35 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Örgüt üyelerinin gözaltına alınması için operasyonların devam ettiği açıklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ yapılanmasına yönelik bir süredir sürdürülen soruşturmada, kripto örgüt üyelerinin isimleri tek tek tespit edildi. Soruşturma sonrasında 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mahrem imamlarla büfe ya da ankesörlü telefonlardan görüşme yapan şüphelilerden 20 muvazzaf arasında 2 üsteğmen, 2 teğmen, 16 astsubay, 5 eski asker arasında ise 1 yarbay, 2 üsteğmen, 1 pilot yüzbaşı ile 1 astsubayın bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 10'unun da sivil oldukları, örgütün şifreli haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı ve askerlerle irtibatlı oldukları ifade edildi. İzmir Emniyeti
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul
, Ankara
, Kayseri
, Balıkesir
, Kütahya
, Muğla
, Amasya
, Kocaeli
, Adana
, Batman
, Çanakkale
, Malatya
, Diyarbakır
, Konya
, Kırşehir
, Mersin
, Manisa
, Tekirdağ
ve Denizli
'de yaptıkları eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltılar için operasyonun devam ettiği açıklandı.
- İzmir
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