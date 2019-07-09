İzmir merkezli FETÖ operasyonu, muvazzaf askerler de gözaltında (2)
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ÖRGÜTÜ YENİDEN YAPILANDIRMAK İSTEMİŞLERİzmir merkezli 20 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, gözaltı sayısı 21'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:59 Kaynak: DHA
ÖRGÜTÜ YENİDEN YAPILANDIRMAK İSTEMİŞLER
İzmir merkezli 20 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, gözaltı sayısı 21'e yükseldi.
Bu arada soruşturmanın ayrıntıları da ortaya çıktı. Gözaltına alınan siviller ile bazı muvazzafların, TSK içerisinde önceden örgütle ilişkisi olan ancak sonrasında ayrılan kişilerle tekrar irtibat kurup bunlarla yeniden yapılanma içerisine girmeye çalıştıkları saptandı. Şüphelilerin örgüte asker içerisinde yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları da anlaşıldı. Operasyonun da, bu yeni yapılanmayı çökerttiği ifade edildi.
Taylan YILDIRIM/İZMİR,
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