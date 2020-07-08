İzmir merkezli FETÖ operasyonuna 16 gözaltı - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonuna 16 gözaltı

İZMİR merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatıran ve örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, aralarında meslekten ihraç emniyet müdürleri ve polis başmüfettişlerinin de olduğu...

İZMİR merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatıran ve örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, aralarında meslekten ihraç emniyet müdürleri ve polis başmüfettişlerinin de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik olarak başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir Barosu'na kayıtlı 1 avukat, Bursa Barosu'na kayıtlı 1 avukat, KHK ile meslekten ihraç 2 eski emniyet müdürü, 2 ihraç komiser yardımcısı, 2 ihraç polis başmüfettişi, 3 ihraç polis memuru, görevlerine devam eden 2 öğretmen, 1 zabıt katibi ve 10 özel sektör çalışanı olmak üzere, toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah, İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Bursa ve Nevşehir illerinde yapılan operasyonlarda 16 kişi yakalandı. Operasyonların sürdüğü bildirildi.

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PKK'YA DA OPERASYON

Ayrıca, İzmir ve ilçelerinde, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüt adına faaliyet gösterdiği belirlenen 5 kişi yakalandı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:54 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli FETÖ operasyonuna 16 gözaltı - Son Dakika
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