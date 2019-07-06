Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı

1 saat önce

İZMİR merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 10'u, tutuklandı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı, System.String[]
İZMİR merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 10'u, tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 Temmuz günü, örgütün TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve mahrem imamlarca ankesörlü ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, 28'i muvazzaf, diğerleri ordudan ihraç edilmiş, askeri okuldan ilişiği kesilmiş ve emekli olanlardan oluşan 42 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkezli 18 ilde yapılan operasyonda, bu kişilerden 38'i gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2 muvazzaf askerin yurt dışı görevinde, diğer 2'sinin de firari olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakıldı, 36'sı adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden de 2'si savcılık sorgusu sonrasında salıverildi. Geriye kalan 34 kişiden de 10'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:12 Kaynak: DHA
İzmir, TSK, Güncel
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