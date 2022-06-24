Son dakika haber... FETÖ operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber... FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

24.06.2022 21:40

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 16 ilde gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 16 ilde gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu, kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 23'ü Kara Kuvvetleri, 1'i Deniz Kuvvetleri, 5'i Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve 2'si Jandarma Genel Komutanlığından olmak üzere 27'si muvazzaf 31 asker, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 16 ilde 21 Haziran günü eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Albay, 28'i Astsubay, 2'si Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

10 TUTUKLAMA

Öte yandan operasyon dahilinde gözaltına alınan 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 2'si hakkındaki gözaltı kararı, değişen delil durumu ve mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edilirken 2'si de delil durumu nedeniyle ilk ifadelerinin ardından salıverildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 zanlı da serbest bırakıldı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 zanlıdan 10'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi.

(Ali İhsan Çiftçi - İHA)

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Son dakika haberi | Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 17 gözaltı, 3 tutuklama Son dakika haberi | Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 17 gözaltı, 3 tutuklama Son dakika haberleri: Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 17 gözaltı, 3 tutuklama Son dakika haberleri: Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 17 gözaltı, 3 tutuklama
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... FETÖ operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika

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