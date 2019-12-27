İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı kararı

6 saat önce

İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı kararı, System.String[]

İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, 11'i aleyhlerinde ifade, teşhis, Bank Asya hesap artışı gibi deliller bulunan 7 görevde öğretmen, 5 ihraç öğretmen, 1 çalışma izni iptal edilen özel okul öğretmeni olmak üzere 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir, Ordu ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlattı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:10 Kaynak: AA
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