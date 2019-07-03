İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı
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İZMİR merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:52 Kaynak: DHA
İZMİR merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, İzmir merkezli Aydın
, Çorum
ve Trabzon
'da bu sabah saatlerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheliyi yakaladı.
Bir şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
- İzmir
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