Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

29 dakika önce

İZMİR merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı, System.String[]
İZMİR merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli Aydın, Çorum ve Trabzon'da bu sabah saatlerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheliyi yakaladı.
Bir şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:52 Kaynak: DHA
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