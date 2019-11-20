Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli adliyede
Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli adliyede - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli adliyede

7 saat önce

İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK içindeki kripto yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli adliyede, System.String[]

İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK içindeki kripto yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün mahrem imamları tarafından ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları tespit edilen şüpheliler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı, 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay, 2 yarbay ve 3 yüzbaşının bulunduğu bildirildi.Gözaltı kararları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 44 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 118 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, haklarında gözaltı kararı bulunan firari 33 şüpheli ise aranıyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:39 Kaynak: DHA
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