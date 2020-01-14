İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı (2)

6 saat önce

115 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAİzmir merkezli 49 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 108'i muvazzaf asker olmak üzere 176 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı (2), System.String[]

115 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli 49 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 108'i muvazzaf asker olmak üzere 176 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonunun belirlenen adreslerde devam ettiği bildirildi.İZİMR,


TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:47 Kaynak: DHA
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