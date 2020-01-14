İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı (2)
6 saat önce
115 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAİzmir merkezli 49 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 108'i muvazzaf asker olmak üzere 176 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:47 Kaynak: DHA
115 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İzmir merkezli 49 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 108'i muvazzaf asker olmak üzere 176 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonunun belirlenen adreslerde devam ettiği bildirildi.İZİMR,
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