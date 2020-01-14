İzmir merkezli fetö operasyonunda 176 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli fetö operasyonunda 176 gözaltı kararı - Son Dakika

İzmir merkezli fetö operasyonunda 176 gözaltı kararı

6 saat önce

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı (2)

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı (2)

İzmir merkezli fetö operasyonunda 176 gözaltı kararı

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:59 Kaynak: DHA
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