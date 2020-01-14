İzmir merkezli fetö operasyonunda 176 gözaltı kararı - Son Dakika

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İzmir merkezli fetö operasyonunda 176 gözaltı kararı
6 saat önce
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı (2)
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:24 Kaynak: DHA
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı (2)
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