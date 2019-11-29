Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheliye gözaltı kararı
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheliye gözaltı kararı

6 saat önce

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheliye gözaltı kararı, System.String[]

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya hesabında artış, aleyhe beyan, ihbar, KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üyelik kaydı gibi deliller bulunan ancak haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan 6 doktor, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 2 hemşire, 4 müşavir, 1 kurumsal iletişim uzmanı, 4 büro memuru, 4 esnaf ve 1 işçi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir, İstanbul, Burdur ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlattı.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:58 Kaynak: AA
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