İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlenmişti: 53 şüpheliden 29'u tutuklandı - Son Dakika

İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlenmişti: 53 şüpheliden 29'u tutuklandı

İZMİR - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda 102 şüpheli yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 29'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetö'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 9. aşamasında, bir kısmında örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmı hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 98'i Hava Kuvvetleri ve 12'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup toplam 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yakalama kararı bulunan 16 pilottan 4'ünün F16 pilotu olduğu belirtilmişti. Şüphelilerin bazılarının "örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı" bulunduğu, bazıları hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller olduğu belirtilmişti.

29 zanlı tutuklandı

Yakalanan 102 şüpheliden tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 53 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Zanlılardan 29'u tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı. 40 şüphelinin işlemleri sürerken, 8 şüphelinin ise henüz yakalanamadığı kaydedildi.