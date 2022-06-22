İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltında

22.06.2022 00:04
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltında

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltında

İZMİR - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 47 şüpheliden 31'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 23'ü Kara Kuvvetleri, 1'i Deniz Kuvvetleri, 5'i Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve 2'si Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olmak üzere 27'si muvazzaf 31 asker, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Albay, 28'i Astsubay, 2'si Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

31 şüpheli gözaltında

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 31'inin yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürerken, 16 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

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Son dakika haber | Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İzmir'den ekipler yola çıktı Son dakika haber | Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İzmir'den ekipler yola çıktı Son dakika haberi: İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı Son dakika haberi: İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı
Kaynak: İHA

İzmir, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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