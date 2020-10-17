İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 46 tutuklama - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 46 tutuklama

17.10.2020 01:09
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 46 tutuklama, System.String[]

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 25 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 90 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 25 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 90 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

TSK yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 9. aşamasında, bir kısmında örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmı hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 98'i Hava Kuvvetleri ve 12'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup toplam 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yakalama kararı bulunan 16 pilottan 4'ünün F16 pilotu olduğu belirtilmişti. Şüphelilerin bazılarının "örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı" bulunduğu, bazıları hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller olduğu belirtilmişti.

46 tutuklama

Öte yandan yakalanan şüphelilerden 102'sinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 1'inin sağlık sebepleriyle gözaltı talimatı iptal edildiği, 2 şüphelinin delil durumu nedeniyle, 7 şüphelinin faydalı itirafçılık nedeniyle, 1 şüphelinin ise mükerrer soruşturma nedeniyle kolluktan serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca 1 şahsın gözaltı süreci devam ettiği bildirildi. Adliyeye sevk edilen diğer 90 şüpheliden 46'sı tutuklanırken, 41 şahıs adli kontrol şartıyla, 3 şahıs ise mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakıldı.

Firari durumundaki 8 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Fetullahçı Terör Örgütü, Sahil Güvenlik, Gözaltı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 46 tutuklama - Son Dakika

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