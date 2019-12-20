İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 88 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 88 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 88 şüpheliye gözaltı kararı

6 saat önce

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, gözaltı kararı verilen 88 kişiden 60'ı yakalandı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 88 şüpheliye gözaltı kararı, System.String[]

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, gözaltı kararı verilen 88 kişiden 60'ı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişiler arasında muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında toplam 40'ı muvazzaf, 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başta İzmir olmak üzere 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü
4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Burhan Kuzu, FETÖ'nün sosyal medyadaki kirli planını açıkladı Kazaya karışan otomobilin ibresi 150'de takılı kaldı

Son Dakika Haberleri
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
15:55 Döşemealtı Belediyesi'nden örnek geri dönüşüm standı - Son Dakika
15:55 İpekyolu'nda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı - Son Dakika
14:56 Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
14:38 Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:03:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 88 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]