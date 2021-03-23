İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 150 oldu - Son Dakika

İzmir merkezli 53 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123'ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 150'sinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri paylaşımına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri ileri sürülen, farklı rütbelerdeki 123'ü muvazzaf 146 asker ile 38'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

150 şüpheli gözaltında

Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 184 şüpheliden 150'sinin gözaltına alındığı öğrenilirken, 2 şüphelinin operasyon tarihinden önce farklı birimce işlem yapıldığından haklarındaki gözaltı kararı iptal edildi. 1 şüphelinin hakkındaki gözaltı kararı, Covid-19 nedeniyle iptal edilirken, 31 şüphelinin ise firari durumda olduğu ifade edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete ve jandarma komutanlığına götürüldü.

Rütbeli personeller var

Gözaltı kararı verilenlerin 39'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sının ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenilirken, şüphelilerin 2'si albay, 7'si binbaşı, 10'u yüzbaşı, 22'si üsteğmen, 2'si teğmen, 95'i astsubay, 8'i uzman çavuş rütbesinde olduğu ifade edildi. - İZMİR