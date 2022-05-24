İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 51'e yükseldi - Son Dakika
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 51'e yükseldi

24.05.2022 15:22

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 51'e yükseldi Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 26 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltı sayısı 51'e yükseldi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 51'e yükseldi

İZMİR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 26 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltı sayısı 51'e yükseldi. 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma (planlı operasyonlar dizisinin 24. aşaması) çerçevesinde; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker şahıs, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 60 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Yarbay, 3'ü Binbaşı, 8'i Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 14'ü Astsubay ve 8'inin Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat bulunan toplam 60 şüphelinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte İzmir ve 26 ilde eş zamanlı çalışma yürütüldü.

51 şüpheli gözaltında

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda 60 şüpheliden 51'i yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin mükerrer işlemden dolayı kolluktan serbest bırakıldığı operasyona ilişkin 6'sı yurt dışında 8 firariyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 51'e yükseldi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 51'e yükseldi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 51'e yükseldi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 51'e yükseldi

YORUMLAR
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İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2) İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2)
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 51'e yükseldi - Son Dakika


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